Марта Костюк се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000

Украинката продължава без загуба на клей през сезона.

Украинката Марта Костюк се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000. Във втория полуфинал от програмата на надпреварата в Мадрид поставената под №26 Костюк спечели с 6:2, 1:6, 6:1 срещу състезаващата се за Австрия рускиня Анастасия Потапова.

Срещу Потапова украинката изигра два сета на много високо ниво. Нейната тактика да повдига топката за ударите на австрийката свърши отлична работа и напълно разби ритъма на игра на съперничката ѝ. Единствено във втория сет Потапова имаше инициативата, което се дължеше най-вече на реализирания ранни пробиви, дали ѝ аванс от 5:0 гейма.

В решителния трети сет обаче Костюк спечели всички ключови точки, като реализира два пробива от първите си четири възможности, за да поведе с 4:0. Това видимо изнерви Потапова, която постоянно бе в комуникация с щаба си, но това не ѝ помогна да обърне хода на срещата.

За 23-годишната Костюк това ще бъде трети финал през сезона и шести в кариерата. Тя е и първата украинка от 2009 година насам, която достига до мача за титлата в Мадрид.

В спора за титлата в събота Костюк ще се изправи срещу №9 в схемата Мира Андреева от Русия.

