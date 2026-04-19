Марта Костюк стана шампионка на турнира на клей в Руан

Украинката Марта Костюк спечели титлата на турнира по тенис на клей във френския град Руан, след като във финала се наложи над сънародничката си Вероника Подрец с 6:3, 6:4.
Срещата започна отлично за Подрец, който е 209-а в света, но ще направи прогрес през новата седмица. 19-годишната състезателка направи пробив още в първия гейм, но веднага след това Костюк направи рибрейк и изравни. Осповната битка продължи до 3:3, като двете още веднъж се пробиха. След това обаче Костюк взе следващите три гейма, за да поведе в резултата.
Във втория сет отново имаше голяма размяна на пробиви за 3:3, но след това отново по-опитната Костюк взе инициативата и затвори мача при 6:4.
Това е втора титла на сингъл за водачката в схемата на турнира Марта Костюк, която спечели в Остин, Тексас, през 2023 година.