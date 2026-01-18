Мартин Кръстев: Не бяхме сред фаворитите, но опровергахме всички

Волейболистът на Нефтохимик отличи отборния дух при успеха във финала за Купата на България.
Волейболистът на Нефтохимик Мартин Кръстев смята, че вярата в успеха е помогнала не него и съотборниците му да спечелят Купата на България.
Бургазлии победиха Пирин Разлог с 3:1 гейма и спечелиха шестия си трофей в клубната история.
"Очаквахме тежък мач и се получи. Отборът на Пирин бе изморен. При нас имаше странна енергия, която не беше приятна, но се измъкнахме от тази ситуация. Хвърлихме повече усилия и емоция в полуфинала. Важно бе да не правим непредизвикани грешки при непремерен риск", сподели той след срещата.
До края на сезона отборът ще гони възможно най-предно класиране в първенството, преди началото на плейофите.
"Нефтохимик изтърпя много тежки моменти. Тук изиграхме три страхотни мача. Треньорът ни каза, че се гордее с нас. Не бяхме сред фаворитите, но всеки вярваше в своите възможности. Опровергахме всички, че можем да играем волейбол. Целите до края на сезона са да гоним възможно най-предно класиране. Фокусираме се върху първенството от утре и гоним победи", допълни централният блокировач.