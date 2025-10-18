Мбапе попадна в групата на Реал М за гостуването на Хетафе

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе вече е добре и попадна в групата на отбора за мача с Хетафе утре вечер, обявиха от Кралския клуб. Капитанът на националния отбор на Франция напусна лагера на тима след световната квалификация срещу Азербайджан (3:0) заради травма на глезена.

"Мбапе? Глезенът му е добре, ще бъде в групата, следователно може да играе", каза треньорът на Белия балет Шаби Алонсо на пресконференцията си преди срещата.

"Всички играчи, които се върнаха от националните отбори, са добре, освен Дийн Хаусен, който не успя да тренира нито вчера, нито днес", каза още баският специалист.

Лидерът в Ла Лига гостува на Хетафе с идеята да запази позицията си преди Ел Класико, което е след седмица.