Министерството на младежта и спорта активно координира подготовката за Giro d’Italia в България

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе онлайн работни срещи с кметовете на общините Несебър, Бургас и Пловдив, през които ще премине трасето на престижната колоездачна надпревара Giro d’Italia. По време на разговорите бяха обсъдени ключови организационни въпроси, свързани с логистиката, безопасността, инфраструктурната готовност и координацията между институциите на местно и национално ниво.

Кметовете на всички общини потвърдиха, че продължават да работят активно по подготовката на събитието. Според тях към момента организацията върви по план, като всички общински дейности са в процес на изпълнение и се осъществяват в добра координация с Министерството на младежта и спорта (ММС).

Димитър Илиев подчерта, че ММС следи в детайли всички етапи от подготовката и работи в тясно сътрудничество с местната власт, за да гарантира успешното провеждане на събитието.

„Нашата цел е България да се представи на високо ниво като домакин на събитие от такъв международен мащаб“, заяви министърът.

Срещите са част от цялостния процес на организацията на Giro d’Italia в България. Очаква се събитието да допринесе както за популяризирането на спорта у нас, така и за утвърждаването на България като атрактивна туристическа дестинация и надежден домакин на международни спортни прояви.