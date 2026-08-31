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МВнР: Българката, която беше в незвестност в Тибет след...
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МВнР: Българката, която беше в незвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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четвърти ден издирват оцелели опостушителното наводнение непал тибет
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Българката, която беше в незвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от Външното ни министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят.

От МВнР съобщиха още, че другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението през седмицата. Жертвите на приливната вълна вече са над 900.

Предполага се, че има оцелели в тунели на водноелектрическите централи в района. Екипи, включително от Индия и Китай, се опитват да влязат в контакт, но към момента без успех. Над 4200 души все още са в неизвестност, голяма част от тях са работници във водноелектрическите обекти в Непал. Местните власти разрешиха на хората да се върнат в част от засегнатите от бедствието райони. През изминалите дни няколко пъти издирвателно-спасителните операции спираха зарари поройните дъждове.

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