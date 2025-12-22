БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Пенсионерка от Китай доказва, че възрастта не е пречка за спорт

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Китайска пенсионерка се превърна във фитнес вдъхновение за хиляди хора. За четри години - от напълно начинаеща тя се превърна във фитнес гуру.

През последната година 71-годишната жена участва в няколко състезания и вече има множество награди. Възрастната китайка има и канал в социалните мрежи, където аудиторията се увеличава всеки ден. Не славата обаче е целта на китайската пенсионерка.

Тя иска да покаже, че никога не е късно хората да започнат да спортуват.

#фитнес гуру #Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
4
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
6
Ще вали ли сняг на Коледа?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Азия

Коледа в Япония: Стотици хиляди лампички осветиха Токио
Коледа в Япония: Стотици хиляди лампички осветиха Токио
Ким Чен-ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от мисия в Русия Ким Чен-ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от мисия в Русия
Чете се за: 01:12 мин.
В защита на европейското - въвежда се 3€ за малки пратки в ЕС В защита на европейското - въвежда се 3€ за малки пратки в ЕС
Чете се за: 00:47 мин.
6,7 по Рихтер разлюля Япония 6,7 по Рихтер разлюля Япония
Чете се за: 00:42 мин.
AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея? AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?
Чете се за: 01:17 мин.
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Отново високо замърсяване на въздуха в София
Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец" Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:42 мин.
По света
На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Добрината, която обединява хората": Матей и...
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ