На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди

Китайска пенсионерка се превърна във фитнес вдъхновение за хиляди хора. За четри години - от напълно начинаеща тя се превърна във фитнес гуру.



През последната година 71-годишната жена участва в няколко състезания и вече има множество награди. Възрастната китайка има и канал в социалните мрежи, където аудиторията се увеличава всеки ден. Не славата обаче е целта на китайската пенсионерка.

Тя иска да покаже, че никога не е късно хората да започнат да спортуват.