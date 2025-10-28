НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари

Народното събрание се събира на извънредно заседание заради парите за младите лекари.

Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство.

Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия. Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през бюджета.

Исканията на младите лекари и медицинските сестри е възнаграждението им да е 150% от средната заплата за страната.