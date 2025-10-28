БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Искането е възнаграждението им да е 150% от средната заплата за страната

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Народното събрание се събира на извънредно заседание заради парите за младите лекари.

Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство.

Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия. Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през бюджета.

Исканията на младите лекари и медицинските сестри е възнаграждението им да е 150% от средната заплата за страната.

#пари за младите лекари # Народно събрание #пари #извънредно заседание #заплати #лекари #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
1
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
2
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
3
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
6
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Здраве

Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини? Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Чете се за: 01:32 мин.
Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК
Чете се за: 01:22 мин.
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
6316
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл" Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ