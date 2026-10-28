НА ЖИВО: Локомотив Пд - Фрибург Олимпик от турнира ФИБА Къп

Локомотив Пловдив посреща днес швейцарския Фрибург Олимпик в четвъртия си мач от редовната фаза на ФИБА Къп.

Момчетата на Асен Николов ще разчитат на подкрепата от трибуните в поредното си предизвикателство на европейската сцена, а срещата може да бъде наблюдавана пряко по БНТ 3.

Двубоят в зала "Сила" в Пловдив започва в 19:00 ч. Локомотив ще търси нов силен мач в турнира, след като вече записа една победа срещу румънския Орадя. Селекцията на Асен Николов допусна две загуби - от ВЕФ Рига и Миконос.

Локомотив Пловдив заема третото място в Група H, където водач в класирането е следващият съперник - Фрибург Олимпик.

Пловдивчани стартираха сезона в НБЛ отлично с 3 победи от 3 мача.

Гледайте по БНТ 3 мача Локомотив Пд - Фрибург Олимпик на 28 октомври, сряда от 19:00 ч.!