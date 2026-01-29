БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Лудогорец - Ница, ясни са съставите

Българският шампион се изправя срещу Ница в последния си мач от редовния сезон в Лига Европа.

Лудогорец е изправен пред възможността да запише историческа първа победа на „Хювефарма Арена“ срещу френски отбор, като този път съперник е Ница. Срещата е в четвъртък от 22:00 часа.

Час преди началото на срещата станаха ясни съставите на двата тима:

Лудогорец: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле

НИЦА: 80. Диуф, 36. Манцунга, 28. Ба, 33. Менди, 20. Луше, 41. Евертон, 39. Кулибали, 22. Ндомбеле, 21. Янсон, 47. Гувея, 90. Карлос

Разградчани вече откриха официалните си мачове за годината с минимална загуба – 0:1 като гост на Рейнджърс. Това сложи край на серията им от осем поредни двубоя без поражение под ръководството на Пер-Матиас Хьогмо.

За да запази шансове за продължаване напред, българският шампион се нуждае задължително от победа. До момента „орлите“ записаха успехи срещу Малмьо (2:1) и Селта (3:2), завършиха наравно с ПАОК (3:3) и заемат 25-о място във временното класиране – само на точка от зоната за плейофите.

Лудогорец показва солидно лице у дома в Европа през сезона. В седемте си мача в Разград тимът допусна едва една загуба – 0:2 от Бетис, като в четири от срещите отбеляза поне по три гола.

Ница пристига без шансове за класиране напред, но с намерение да приключи участието си достойно. Френският тим премина през труден период и треньорска рокада в края на миналата година, но под ръководството на Клод Пюел формата започна да се стабилизира. Гостите спечелиха три от последните си четири мача, макар че продължават да изпитват сериозни проблеми в защита и нямат „суха“ мрежа в последните си 15 срещи във всички турнири.

Последните новини преди първия съдийски сигнал ще откриете във видеото от репортера на БНТ Петър Дойкински.

