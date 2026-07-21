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НА ЖИВО: Президентът Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“

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НА ЖИВО: Президентът Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“
Снимка: БТА/Архив
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Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“.

#президент Илияна Йотова #авиобаза „Граф Игнатиево“

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