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НА ЖИВО: Президентът Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“
от
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11:55, 21.07.2026
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
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Снимка: БТА/Архив
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Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“.
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#президент Илияна Йотова
#авиобаза „Граф Игнатиево“
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