НА ЖИВО: Виктория Пилзен - Левски 0:0

Левски поглежда към първа победа в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига имат визита на Виктория Пилзен в среща от третия кръг в основната фаза. Мачът на стадион „Доосан Арена“ ще стартира от в 22:00 часа. Главен съдия на двубоя е Алехандро Ернандес от Испания.

Към момента селекцията на Хулио Веласкес има точка актив. „Сините“ са с една загуба и равенство. Столичният тим не успя срещу Залцбург на свой терен, отстъпвайки с 0:1, а преди седмица завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Ниймеген.

От своя страна съставът на Радослав Ковач също търси своя първи успех във втория по сила турнир на УЕФА. Чехите са с две загуби до този момент и без точков актив. Отборът от Пилзен не успяха срещу Роял СЖ след 0:3 пред своя публика, а в последствие загубиха и при визитата си на Ференцварош с 1:2.

СЪСТАВИ:

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Виктория Пилзен:

44. Флориан Вигеле - 99. Амар Мемич, 40. Симпсън Дуе, 3. Денис Вавро, 2. Тобиас Палишчак - 6. Лукаш Черв - 18. Томаш Ладра, 17. Патрик Хрошовски (К), 19. Шейк Суаре - 25. Кристоф Кабонго, 9. Денис Вишински

Треньор:Радослав Ковач

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Левски:

92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун (К), 3. Майкон - 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич - 22. Мазир Сула, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала - 7. Рейналдо

Треньор: Хулио Веласкес