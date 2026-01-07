БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:07 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: Меteo Bulgaria/Facebook
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Наводнение в Крумовградско, придошла река скъса мост в село в общината. Пороите над Източните Родопи през тази нощ повишиха сериозно нивата на реките. Изключително усложнена е обстановката в Община Крумовград. Прелели реки там разрушиха инфраструктура.

Себихан Мехмед, кмет на Крумовград: "В момента се намирам на моста на река Крумовица, където има-няма 25-30 см от приливане. Мостът свързва града и общината с Бърза помощ, болницата, пожарната. Тук сме заедно с всички шефове на полицията, Гражданска защита. Много количество дъжд се изсипа - 108 литра на квадратен метър за една вечер. Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Но за момента моста сме го затворили, за да оттече водата, но водосбора е огромен. Общината в Крумовград вероятно е единствената община, която точно за този мост отдели пари и със съгласието на "Басейнова дирекция" и на областния управител направи прочистване на реката в радиус от 800 метра, което ако не беше се случило, сигурно щеше да бъде по-опасно. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. Целият щаб е на разположение, дежурният на общината е на разположение, кметовете са предупредени, имаме постоянна връзка с тях. За тези, които са откъснати от общината имаме алтернативен подход към съседната община Кирково, за да им доставим най-необходимите лекарства, хранителни продукти и т.н. Ще спрем вероятно учебния процес следобед, за да извозим децата, защото много в населени места има наводнени пътища."

снимка: БТА

# Крумовград #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
1
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
2
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста
3
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването...
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
4
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
5
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
17-годишен ученик улови кръста в Лом
6
17-годишен ученик улови кръста в Лом

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
2
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Регионални

Традициите на Ивановден
Традициите на Ивановден
Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха Терзиев да обяви бедствено положение Кризата с боклука в София: От "Спаси София" призоваха Терзиев да обяви бедствено положение
Чете се за: 03:50 мин.
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Чете се за: 05:27 мин.
Основният ремонт на "Дунав мост" при Русе ще бъде възобновен от утре Основният ремонт на "Дунав мост" при Русе ще бъде възобновен от утре
Чете се за: 01:42 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му "Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му
Чете се за: 01:32 мин.
Защо опасността от лавини все още се измерва само в Пирин? Защо опасността от лавини все още се измерва само в Пирин?
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село в общината
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса мост в село...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му "Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 03:40 мин.
По света
В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Защо опасността от лавини все още се измерва само в Пирин?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен Тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ