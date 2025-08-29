Никола Николов – Паскал пред Антикорупционната комисия.

Никола Николов – Паскал, сочен за контрабандист №1, застана пред разследващите от Антикорупционната комисия.

Паскал беше екстрадиран от Сърбия, повече от година след издаването на европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там. Вчера той бе върнат в България.

Николов е основен обвиняем по делото за участие в престъпна група, свързана с:длъжностни престъпления, пране на пари,подкупи, контрабанда.

През последните години името на Николай Николов се свързва с контрабанда на цигари за милиони.