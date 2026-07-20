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Новият изпитателен полет на мегаракетата „Старшип“ е насрочен за 23 юли

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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новият изпитателен полет мегаракетата bdquoстаршипldquo насрочен юли
Снимка: БТА/Архив
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Нов изпитателен полет на мегаракетата „Старшип“ е планиран за 23 юли, четвъртък, съобщиха от компанията „Спейс Екс“, цитирани от Ройтерс.

Основателят и главен изпълнителен директор на компанията Илон Мъск първоначално публикува в социалната мрежа Екс, че следващото изстрелване на „Старшип“ ще се състои в петък. По-късно той коригира на тази публикация, заявявайки: „Имах предвид четвъртък“, което съвпада с официалното изявление на компанията.

Тестовият полет на ракетата „Старшип“ на „Спейс Екс“ трябваше да се състои на 16 юли, но беше отменен в последния момент поради проблеми с двигателите.

Около секунда преди планирания старт на мегаракетата част от двигателите не успяха да се запалят. Това предизвика прекратяване на изстрелването на фона на гъсти облаци от дим и пара, предаде тогава АП.

#мегаракетата „Старшип“ #старшип #"Спейс Екс"

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