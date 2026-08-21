Ново попълнение на ОФИ Крит: Това е голям момент за отбора и феновете

Новото попълнение в състава на ОФИ Крит Андреас Бухалакис дебютира при победата с 3:0 над ЦСКА в първия плейоф в Лига Европа.

Носителят на купата на Гърция по футбол взе солидна преднина преди реванша в София следващия четвъртък за класиране в груповата фаза на турнира, но бившият национал Бухалакис предупреждава, че все още нищо не е решено.

"Това е голям момент за отбора и за феновете ни. Направихме успешно завръщане в европейските клубни турнири след години отсъствие. Взехме солидна преднина, но имаме да извървим още дълъг път. Сега искаме да се порадваме, да починем и от утре започваме да мислим за следващия ни мач. Първенството започва през уикенда (б. а. срещу Волос в неделя), а в четвъртък отиваме в София, за да си подпечатаме класирането. Всички тук са жадни за успех, тъй като от доста години не са изживявали такива мигове. Това значи много да отбора, за историята, за острова. Надявам се да постигаме целите си мач след мач", коментира опитният 33-годишен полузащитник, който през миналия месец се завърна в родния си Крит, след като в кариерата си е играл за отбори като Олимпиакос, Нотингам Форест и Херта Берлин, като има и 47 мача с екипа на гръцкия национален отбор.

Медиите в Крит отбелязват победата, като изтъкват, че това е първи домакински мач за ОФИ пред публика в Евротурнирите от 26 години от двубоя срещу Славия Прага в надпреварата за купата на УЕФА през сезон 2000/2001. Впоследствие островитяните изпадат в сериозни финансови затруднения и са принудени да играят в трета лига, а едва през кампания 2020/2021 за последно успяха да се завърнат в континенталните състезания с домакинство на Аполон Лимасол (0:1) преди шест години, но то се игра без публика заради противопандемичните мерки срещу Ковид-19.