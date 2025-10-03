БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Още подозрителни дронове край летището в Мюнхен и военна база в Белгия

Милен Атанасов
Всичко от автора

Чете се за: 01:00 мин.
По света


Снимка: БТА


Летището в Мюнхен възобнови работата си, след като през изминалата нощ беше затворено заради забелязани дронове в района. Отменени бяха 17 полета, засегнати са били около 3000 пътници.

Пистите бяха затворени след като от въздушния контрол са докладвали за забелязани безпилотни апарати в района. След извършени огледи, не са открити подозрителни хора или предмети.

Десетина дрона са били засечени през изминалата нощ и над военна база в Белгия, на източната граница с Германия. Дроновете са били забелязани от белгийските власти и от германската полиция. Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.



