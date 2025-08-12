От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро

От днес мобилно приложение показва цените на лекарствените продукти в аптечната мрежа в левове и в евро.

Апликацията е безплатна и в нея могат да се проверяват цените на медикаментите, изписвани по Здравна каса и тези на свободния пазар.

В деня, в който приложението беше представено, клиентите в аптеките го приветстваха.

"Мисля, че е перфектно, тъй като преди да влезнеш има ориентировъчна цена и ако види по-висока от нея, може да пусне сигнал, че нещо има нередно", сподели Явор Цалов. "Това ще бъде голямо улеснение за всеки, който пазарува. Приложението ще бъде много полезно", коментира Румяна Петрова.

Продуктът може да се търси по търговско име, по международно наименование или чрез сканиране на баркод. Някои фармацевти обаче са скептични.

"Kой сектор, къде се намира, храносмилане, диабет и т.н. дори това им е трудно, да се ориентират по табели, та си представям някой възрастен човек, да си извади телефона, да си свали приложението, да надписва името на хранителната добавка или лекарствен продукт, така че смятам, че не е в полза на гражданите", заяви Мария Томова, управител на аптеки.

Приложението показва и дали даден медикамент е по лекарско предписание и дали се покрива от Здравната каса.

"С един клик върху лекарствения продукт могат да се достъпят всички лекарствени продукти, които съдържат това активно вещество и са налични в публичните регистри. В коя аптека е наличен даден продукт, към момента нямаме опция и не е разработено, тъй като националния съвет по цени и реимбурсиране не разполага с тази информация", допълни Мария Василева, икономист и член на Националния съвет по цени и реимбурсиране.

"Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и в евро, осигурява се пълна прозрачност и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики", каза още здравният министър Силви Кирилов.

Ако се установи по-висока сума от показаната, може да се подаде сигнал към РЗИ.