Поради силния вятър затварят временно пътищата до Витоша

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столичната община взе решение от 10.00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления "Алеко" и "Златните мостове". Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

Столичната община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи.

Поради силния вятър Столичната община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

  • дървета и паркове,
  • строителни обекти и скелета,
  • сгради с нестабилни елементи,
  • електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

  • Линия 66 (от Алеко): 16.00 ч., 16.30 ч., 17.00 ч.
  • Линия 61 (от Златните мостове): 16.00 ч., 16.30 ч., 17.00 ч., 17.30 ч., 18.00 ч., 18.30 ч.
  • Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от "Бояна" до "Златните мостове".

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – "Алеко" и "Златните мостове".

Обстановката се следи в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората, уверяват от Столичната община. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна.

