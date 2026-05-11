Повечето измамни смс-си за глоби от КАТ са изратени чрез чат приложения, а не през мобилните оператори, които могат да ги блокират

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 02:35 мин.
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинг измамата, при която получавате съобщения за дължима глоба към КАТ. Десетки хиляди есемеса с подобно съдържание са изпратени у нас.

Теодора Тодорова е една от потърпевшите. Учудена е, че не е разпознала измамната схема, защото близо 20 години е работила в компания за изледване на лекарства, в която редовно са следили за фишинг, а от 6 години е психотерапевт. Получила два есмеса. При първия се усъмнила, че номерът не е бълграски и го игнорирала.

Теодора Тодорова: "След което получих нов смс, в който ясно си пишеше в сайта на МВР, че трябва да вляза, имаше линк, глоба, ако не я платя, отстъпка, ако я платя по-рано и нали съм изпълнителна и хоп и влязох и проверявам."

Така Теодора изпраща 40 евро през банковата си сметка на измамниците. При нея загубената сума е само платената фалшива глоба, защото тя е дала сметка, която обикновено е празна. Голяма част от потърпевшите обаче дали основните си сметки и били допълнително ощетени.

Владимир Димитров, директор на дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР: "Това позволява на измамниците да добавят банкова карта във виртуален протфейл, за да заплащат за злато, скъпа техника или да захранват виртуални протфейли за онлайн казина."

Повечето смс-и са изратени чрез чат приложения, а не през мобилните оператори, които могат да блокират фишинга. Измамниците са използвали азиатска хакерска платформа, както и съвети от изкуствен интелект.

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: "В съобщенията фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служител в Софийска районна прокуратура. Разследването е в началото, като ще бъдат обсъдени доказателства за съпричастността и на други лица."

Жертвите са стотици, като те безвъзвратно са изгубили между 300 и няколко хиляди евро.

