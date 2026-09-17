Предложение: без социални мрежи за деца под 13 години в Евросъюза

Пълна забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 13 години и сериозно ограничаване на времето, което младежите под 15 години прекарват онлайн. Това е предложението на ЕК - първото по рода си всеобхватно ограничаване на социалните мрежи в Европейския съюз. Мерките ще засегнат и платформите за видеосподеляне, чатботовете с изкуствен интелект и онлайн игри. За да влязат в сила предложените мерки, те трябва да бъдат одобрени от всички страни-членки.

Ниско самочувствие, депресия, пристрастяване, склонност да се самонаранят и дори опити за самоубийство - част от вредите от социалните мрежи, които председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изтъкна преди да обяви новия план за контрол над платформите.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "С години платформите отричаха вредата, която нанасяха. Опитваха се да заобикалят правилата и да налагат свои. Със закона за децата това ще се промени. Вместо след като е нанесена вреда върху децата, да им търсим сметка, сега социалните мрежи ще трябва да ни доказват, че са безопасни."

Предвижда се децата, навършили 15, да могат да имат свои профили, а тези на 13 и 14 години - само, ако са създадени от техните родители и имат ограничение на контактите и времето, което прекарват онлайн - до час на ден. Тези между 3 и 12 години ще могат да ползват единствено предназначени за деца услуги и то при строги изисквания за безопасност.

Новите ограничения ще засегнат както добре познатите платформи ТикТок, Инстаграм, Фейсбук и Снапчат, така и чатботовете, които използват изкуствен интелект и сайтове за видеосъдържание като Ютюб.

Предвижда се още забрана за възможността за т.нар. "безкрайно скролване", премахване на подвеждащите трикове с награди и на изпращането на нотификации в часовете за сън. Чатботовете с изкуствен интелект ще трябва да включват защитни механизми, които да предотвратяват развитието на емоционална зависимост.

15-годишната Зоуи дълго време се лута в капана на съвременните тийнейджъри - тормозена и изолирана в училище, потърсила утеха в социалните мрежи. Веднъж гледала съдържание, което отговаряло на нейното депресивно към момента състояние, алгоритмите започнали да ѝ предлагат само това - видеа, които бавно, но сигурно я смазвали психически до момент, в който момичето направило опит да отнеме живота си.

Зоуи, жертва на социалните мрежи: "Гледах видео след видео, ужасяващи неща, които са се запечатали в съзнанието ми. Понякога имитирах част от тях. За мен смъртта изглеждаше като единственото спасение. Не виждах как мога да съм добре и да живея смислен живот."

Майка ѝ късно разбира за душевния кошмар, в който живее Зоуи. Детето не споделяло - нито за тормоза в училище, нито за начина, по който видяното онлайн я карало да се чувства. Семейството завежда иск срещу ТикТок. Основават и фондация за защита на децата онлайн.

Морган, майка на Зоуи: "В началото, когато не знаех за проблемите на дъщеря ми, нямаше как да ѝ помогна. Просто не знаех за този невидим враг. Но сега вече знам и искам да помогна нито едно друго семейство да не преминава през нашия кошмар."

Франция и Испания са първите европейски страни, които въведоха ограничения за достъпа до социални мрежи за деца под 16. Великобритания планира подобни мерки, а Австралия е първата страна в света, прокарала пълна забрана.