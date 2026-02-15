БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността

Теодора Гатева
Зеленски разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ролята на Европейския съюз в новия дневен ред е сред основните теми на Мюнхенската конференция по сигурността днес.

Сред участниците са първият дипломат на Евросъюза Кая Калас и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард. Освен трансатлантическите отношения, темата Украйна доминираше на конференцията в Мюнхен.

По думите на президента Володимир Зеленски страната му е готова за мир, но войната трябва да бъде прекратена с достойнство. Зеленски разговаря с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, дни преди тристранния формат Киев – Вашингтон – Москва, планиран за вторник и сряда.

Мнозина лидери в Мюнхен изразиха опасения, че избори в Украйна, за каквито настояват САЩ, не са добър вариант по време на война.

