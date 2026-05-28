С бензин в кръвта: Виолета Иванова от Варна обиколи 72 държави сама с мотор

По образование тя е експерт "Човешки ресурси" и психолог, но по характер е експерт по пътешествията и приключенията. Виолета Иванова е първата жена в света, която е обиколила света със своя мотор съвсем сама.

Кожено яке, огнена коса и бензин в кръвта. Това е достатъчно за Виолета Иванова да направи околосветско пътешествие на своя мотор съвсем сама. Така, освен че предизвиква себе си, тя иска да вдъхнови дъщерите си никога да не се отказват от мечтите си.

Виолета Иванова, мотористка: "Всичко е възможно, дори да си на 40+ години, без значение в каква форма си - слаб, дебел, мъж, жена - няма никакво значение. Важното е тук и тук да има нещо."

На 35 години за първи път се качва на мотор и повече не слиза от него. Околосветското пътешествие планира цели три месеца. Казва, че това е най-скучната част, но после резултатът си заслужава. Едни от най-красивите и запомнящи се гледки за нея са от пустинята, дъждовните гори в Авсрталия, морето Кортес, което заради огромното си биоразнообразие наричат "Аквариумът на света".

Виолета Иванова, мотористка: "Идеята не беше да направя просто кръгче. Идеята ми беше, че искам да видя света, да го опозная, да разбера какви са хората. Предизвикателството е най-вече да свикнеш с неизвестното, защото на практика всеки ден не знаеш къде отиваш, не знаеш какво те очаква, никога не си бил там. И това нещо плаши 99% от хората, именно неизвестността."

Виолета обича да дава имена на своите мотори. Този, с който обиколи света, се казва Борис. Така двамата с Борко, както галено го нарича тя, изминават хиляди километри по суша, въздух и вода, за да сбъднат една мечта.

Виолета Иванова, мотористка: "Карах цяла Азия. От Турция до Индонезия, като в Индонезия изобщо не планирах да ходя, но бях поканена на събитие и мои приятелки ме накараха да отида с тях, така че и там стъпих. След това Австралия и Нова Зеландия, после Южна Америка, където ме завари световната пандемия, а в Австралия бях по време на големите горски пожари."

За 9 месеца Виолета е изминала повече от 50 000 километра, прекосила е над 70 държави и е стъпала на 5 континента. Но това са само цифри, зад които се крият емоции, трудности и предизвикателства.

Виолета Иванова, мотористка: "Истината е, че е пристрастяващо. Когато свикнеш след това, рутината е доста неприятна. Много от пътешествениците, които познавам казват, че всъщност, колкото и трудно да изглежда да пътуваш сам толкова по-трудно е след това, когато се върнеш, защото предизвикателството да се върнеш към обикновения живот е много сериозно."

И защото не ѝ отива обикновеният живот, Виолета вече планира следващите си пътешествия с мотора Борко.

Виолета Иванова, мотористка: "Африка съм си я оставила, както се казва за десерт. О, и искам да заведа Борко на Антарктида. Много хора може да си помислят, че тук нещо ми хлопа, но истината е, че човек трябва да мечтае. И колкото по-големи са мечтите, толкова по-щастлив е, според мен."

Всъщност няма значение дали нещо ти хлопа. Важното е човек да има кураж да предизвика себе си, да излезе от зоната си на комфорт, да сбъдва мечти и да стане вдъхновител за другите. Каквато е и Виолета.

По темата работиха Даниела Цекова и Нивелина Няголова-Георгиева