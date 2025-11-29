Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"

Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк".

След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души за корупция, пране на пари и имотни измами.

Съдебното заседание започна с искане на защитата делото да бъде преместено в Окръжния съд във Варна и беше направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Оказа, се че в престъпната група участва и лице с имунитет - народен представител. Ивелин Михайлов е лицето с имунитет, потвърди адвокат по делото след края на заседанието.

От прокуратурата заявиха, че групата е има стройна организация, високо ниво на конспиративност и са насочвали големи финансови потоци.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са рафинирани методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми.

Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата. Защитата определи процеса като политически.