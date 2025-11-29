БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:37 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани 7 души за корупция, пране на пари и имотни измами

съдът остави ареста всички обвинени аферата исторически парк
Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк".

След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души за корупция, пране на пари и имотни измами.

Съдебното заседание започна с искане на защитата делото да бъде преместено в Окръжния съд във Варна и беше направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Оказа, се че в престъпната група участва и лице с имунитет - народен представител. Ивелин Михайлов е лицето с имунитет, потвърди адвокат по делото след края на заседанието.

От прокуратурата заявиха, че групата е има стройна организация, високо ниво на конспиративност и са насочвали големи финансови потоци.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са рафинирани методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми.

Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата. Защитата определи процеса като политически.

#"Исторически парк" #задържани #арест

