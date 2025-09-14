Санкт Паули продължава да лети в Бундеслигата

Скромният отбор на Санкт Паули постигна втора победа в първите си три мача, надделявайки над Аугсбург у дома с 2:1 и със 7 точки се вклини при преследвачите на лидера в Бундеслигата Байерн (Мюнхен), който има 9. Борусия (Дортмунд) и Кьолн също са с по 7 точки, а тимът от Хамбург е на 4-ото място с най-лоша голова разлика. Вчера техните доста по-именити съграждани от Хамбургер ШФ бяха съкрушени с 0:5 при визитата си в Мюнхен.

Аугсбург откри резултата в 16-ата минута, когато центрирането на Елиас Саад беше изчистено от защитата, но попадна в Ноа Масего. Той се освободи от един съперник и намери в наказателното поле Фабиан Рийдер, който прати топката в мрежата с глава за 0:1.

Малко преди края на първото полувреме обаче домакините получиха дузпа, след като съдията Харм Озмерс видя игра с ръка на Седрик Цезигер. Вратарят Фин Дамен спаси изстрела на Андреас Унтунджи, но нямаше какво да направи при добавката му.

Обратът стана факт в 77-ата минута, когато Даниел Синани беше безпогрешен след изпълнение на свободен удар отдясно. Топката рикошира в застаналия на стената Цезигер и подлъга вратаря Дамен.

В късния мач Beрдер (Бремен) постигна първата си победа през сезона в стил - 4:0 при гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах).

Самуел Мбангула имаше основна роля за успеха. Крилото вкара решаващия първи гол още в 15-ата минута със силен изстрел от ъгъла на наказателното поле. След това пак той имаше решаваща роля и при второто попадение, когато овладя изчистена топка от защитата и направи двойно подаване с Романо Шмид, който пък даде на Йенс Щаге.

Третият гол падна от дузпа, реализирана от Шмид и отсъдена заради спъване на Мбангула, преди накрая Джъстин Нжинмаа да оформи крайното 0:4. Пристигналият под наем от Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс влезе накрая за Вердер и асистира за четвътия гол.