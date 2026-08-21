Шест контроли за Локомотив Пловдив преди старта на сезона в НБЛ

Локомотив Пловдив също ще загрее подобаващо за новия сезон в НБЛ. Действащите вицешампиони, които ще дебютират във ФИБА Къп, ще изиграят шест контроли по време на своята подготовка. Съставът на Асен Николов ще вземе участие на два приятелски турнира, съобщиха от клуба.

„Черно-белите“ ще започнат с проверките на 11 септември, когато ще срещнат Рапид Букурещ. Контролата с румънците ще се състои в Самоков. След това „смърфовете“ ще се приберат в Пловдив, където ще премерят сили с друг румънски отбор – Университаря Крайова на 22-и.

Впоследствие пловдивският тим ще вземе участие на традиционните Черноморски игри, които са планирани за 26 и 27 септември във Варна. Сред участниците са още Черно море Тича, Ямбол и Берое Стара Загора.

За трета поредна година Локомотив ще организира и турнира в памет на Пенка Стоянова, който ще се състои на 2 и 3 октомври в Пловдив. Участие ще вземат Академик Бултекс 99, ЦСКА и Левски.