След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата

Температурите в сутрешните часове ще са между 4° и 9°, в София – около 5°, на морския бряг - между 9° и 11°, а максималните - между 20° и 25°, в София – около 20°. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, по-съществени - над планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

И в планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, по високите части – предимно от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

През следващите дни облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад ще се усили и температурите постепенно ще се понижават. В сряда минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°.

В четвъртък вятърът ще отслабне, в петък ще се ориентира от север, понижението на температурите ще продължи и в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще се задържи предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.