След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Случаят с починалата родилка е предаден на прокуратурата

Случаят с починалата млада родилка в Русе е предаден на Окръжната прокуратура от ръководството на самата болница и Агенцията за медицински надзор. Назначена е и вътрешна проверка в лечебното заведение.

Ситуацията в двора на АГ-комплекса днес е спокойна, за разлика от вчера, когато мястото беше пълно с роднини, близки и приятели на починалата родилка. Хората почти нахлуха в сградата. Наложи се намесата не само на полицаите, но и на специални части, които да парират опита за влизане и евентуална саморазправа с персонала. Наложило се е управителят на болницата да ги успокоява. На този етап той отказа да говори по случая пред медиите.

Направена е аутопсия и част от пробите са изпратени в София. Има нормално технологично време, преди самата прокуратура да започне разследване за това какво се е случило и дали има допусната лекарска грешка, небрежност или друго нарушение.

Протестиращите вчера отправиха именно такива обвинения към дежурния персонал на лечебното заведение.

Вижте повече в прякото включване на Теодор Стамболиев за "Денят започва".

#Русе #починала родилка

Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня? Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
След катастрофата с мигранти: Съдът решава за мярката на грузинския трафикант След катастрофата с мигранти: Съдът решава за мярката на грузинския трафикант
Чете се за: 00:52 мин.
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода" На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
Чете се за: 00:47 мин.
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.

Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня? Как са избягали двете деца от детската градина в Сапарева баня?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София След смъртта на родилка в Русе – проби от аутопсията са изпратени в София
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Нови правила за атракционите: Държавата затяга контрола след...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски войски в Днипропетровск: От Киев твърдят, че офанзивата...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
