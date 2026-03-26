БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Случаят с 1,2 млн. фалшиви евро: Съдът решава за мерките на петимата задържани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
млн хиляди фалшиви евро открити софия
Слушай новината

СГС решава дали да остави в ареста петимата задържани по време на акцията на ГДБОП, при която бяха открити 1,2 милиона фалшиви евро. Двама българи, други двама румънци и един италианец в момента са в ареста за срок до 72 часа.

Срещу тях са повдигнати обвинения за притежание на крупната сума с фалшивата валута, а срещу един от тях и за притежание с цел разпространение на близо 1 кг кокаин. Престъпната група беше разбита при съвместна акция на българската и румънската полиция преди дни. Сумата от 1,2 милиона фалшиви евро беше открита в автомобили в София. Фалшивите банкноти от по 100 евро са били с много добро качество и все още не са се разпространявали масово. По случая има и 6-ти задържан в Румъния.

Според разследващите той е организаторът на производството и разпространението на фалшивите пари. В северната ни съседка е открита и печатницата. Предстои да се прецени дали да се иска от Румъния да бъде екстрадиран организатора на канала.

#мярка за неотколонение # ГДБОП #фалшиви евро #акция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Празнуваме Благовещение
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ