БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спад за волейболните национали в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Момчетата на Джанлоренцо Бенджини отстъпиха с едно място.

мъжкият национален отбор волейбол победи аржентина последната контрола старта лигата нациите

Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е световен вицешампион от Филипините през 2025 година, загуби 9,46 точки от актива си след загубата от Белгия с 1:3 на старта на турнира и падна с една позиция в световната ранглиста, като вече тимът е на десето място с 251.85 точки.

Отборът на Джанлоренцо Бленджини бе изпреварен в подреждането от тима на Германия, който победи Канада с 3:2 в първия си мач от Лигата на нациите. Разликата е твърде малка, като германците в момента имат 252.71 точки, като изпреварват българите с по-малко от точка. Много близо в класирането са и тимовете на Канада, който е единадесети с 244.68 точки, Сърбия - дванадесети с 242.81 точки, както и Куба, който е тринадесети с 240.12. Отборът на Белгия се изкачи с две позиция в подреждането и вече е на 14-а позиция с 235.32 точки.

България ще изиграе тази вечер втория си мач от Лигата на нациите срещу тима на Иран, който е 16-и в света. Родният тим може да спечели 7.58 точки при чиста победа, но може да загуби и 12.42 точки, ако не вземе гейм срещу азиатския отбор, което може да свали още България в ранкинга.

Свързани статии:

Бленджини: Не бяхме готови да страдаме
Бленджини: Не бяхме готови да страдаме
Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо...
Чете се за: 00:52 мин.
България се подхлъзна на старта в Лигата на нациите
България се подхлъзна на старта в Лигата на нациите
Действащите вицесветовни шампиони претърпяха обрат срещу Белгия за...
Чете се за: 03:40 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Световна ранглиста на FIVB

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
3
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
4
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
6
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Волейбол

Бленджини: Не бяхме готови да страдаме
Бленджини: Не бяхме готови да страдаме
България се подхлъзна на старта в Лигата на нациите България се подхлъзна на старта в Лигата на нациите
Чете се за: 03:40 мин.
Полша стартира отлично в Лигата на нациите Полша стартира отлично в Лигата на нациите
Чете се за: 00:55 мин.
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
5297
Чете се за: 02:45 мин.
Словения стартира кампанията си в Лигата на нациите с драматична победа Словения стартира кампанията си в Лигата на нациите с драматична победа
Чете се за: 01:12 мин.
Националният отбор по волейбол на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли с Полша Националният отбор по волейбол на България за мъже под 22 години ще изиграе две контроли с Полша
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026 Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци" Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с водни оръдия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутат от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Тръмп заяви, че харесва инфлацията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
София, Смолян и Пловдив с най-високи резултати на матурите
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ