"Спейсекс" може да изгради за едва 18 месеца толкова мощности за изкуствен интелект, колкото "Гугъл" е натрупала за цялото си съществуване, сочат оценки на анализатори, цитирани от „Би Джи Ар“. Изпълнителният директор на компанията Илон Мъск смята, че през 2027 г. "Спейсекс" може да въведе допълнителни 10 гигавата изчислителни мощности за изкуствен интелект и така да достигне общ капацитет от около 13 гигавата до края на годината - прогноза, обявена в отчета за третото тримесечие.

За сравнение, анализатори изчисляват, че за 18 месеца компанията би изградила толкова центрове за данни, колкото "Гугъл" между 1999 и 2026 г. Макар Мъск да е известен с амбициозни обещания, според тях този път целта е постижима - вече са установени над 9 гигавата потенциален капацитет на различните площадки. Плановете не са нови: през февруари 2026 г. "Спейсекс" присъедини компанията xAI, а според анализаторите предимството ѝ пред конкурентите произтича от опита в производството на ракети.

Основната пречка пред разрастването на мощностите за изкуствен интелект е осигуряването на електроенергия. Мъск отбеляза през октомври, че производството на ток, охлаждането и свързаната инфраструктура вече ограничават компанията повече от наличността на чипове. Затова "Спейсекс" залага на производствения си опит - включително за компоненти на газови турбини, пренесен от ракетните двигатели - и разширява съоръженията си с бързи темпове: капацитетът на центъра Colossus 2 се очаква да нарасне от 0,4 гигавата през януари 2026 г. до 2,4 гигавата до края на годината, а подобно строителство върви и в два центъра в "Старбейз" в Тексас. Според анализатори Tesla може да помага с производството на сглобяема инфраструктура, а компанията е осигурила и 40 милиарда долара за купуване на необходимите графични процесори (GPU).

Пред "Спейсекс" обаче стоят и сериозни препятствия. Газовите турбини, с които заобикаля ограниченията на електропреносните мрежи, вече предизвикаха недоволство сред живеещите край центровете за данни, а на компанията е наредено да изведе от експлоатация последните си временни турбини в Саутхейвън, Мисисипи, до юли 2027 г. Освен това 13-те гигавата капацитет не означават непременно по-голяма изчислителна мощ от тази на "Гугъл", тъй като гигаватите измерват мощност, а не производителност - значение имат и инсталираният хардуер, и ефективността му. Отделно от наземните си планове "Спейсекс" възнамерява да изгражда центрове за данни с изкуствен интелект и в орбита, но засега основното изпитание ще бъде дали ще задържи темпа на строителство през 2027 г.