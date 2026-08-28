Теодор Иванов: Преди година никой не вярваше, че ще сме тук

Централният бранител на ЦСКА - Теодор Иванов, сподели мнението си след загубата с 0:2 от ОФИ Крит в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа.

Според капитана със съотборниците си не са дали максимума от себе си.

"Не дадохме максимума от себе си. Опитахме се, но не ни стигнаха головете най-вече. Този отбор има доста добър колектив. Надявам се сега в първенството и в Лигата на конференциите да покажем друго лице", каза Иванов.

Защитникът призна, че отборът не е сторил достатъчно, за да застраши противниковата врата.

"Не може само да вярваш, трябва и да се покаже. Вярвахме, опитахме, но не всеки път се получава. Не мисля, че ОФИ е по-класен отбор. Особено в първия мач ние изпуснахме доста ситуации, докато те имаха четири удара и вкараха три гола. За днес ние изобщо нямахме опити, да реализираме гол. Нямам обяснение, честно казано. За мен отборът се раздаде по същия начин, както с Карабах. Явно просто късметът е бил с другия отбор", добави той.

Стефано Сенси и Мохамед Брахими бяха наказани за срещата.

"Със сигурност ни липсваха. Те придават класа на нашия отбор. Щеше ми се и те да бяха на терена. Вероятно резултатът нямаше да е такъв. Преди година не мисля, че някой от феновете си е мислил, че днес ще сме тук. Борихме се много през последната година, успяхме да влезем и да играем в Европа, но не успяхме да изкачим последното стъпало. Аз се опитвам да давам всичко от себе си. Избрали са да ми дадат да съм втори капитан и се опитвам да го оправдая", завърши бранителят.