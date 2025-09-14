Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг

Още един руски дрон наруши въздушното пространство на НАТО-вска страна. Румъния вдигна два изтребителя заради руски безпилотен апарат.

Върховният представител за външна политика на ЕС Кая Калас определи случилото се "като неприемливо нарушаване суверенитета на страна от Европейския съюз". 5 дни след друг инцидент с руски дронове в Полша, в страната се проведе превантивна въздушна операция заради бойни действия близо до полско-украинската граница.

Полският президент днес подписа постановление, с което даде съгласие НАТО-вски войски да влязат в страната като част от мисията на Алианса за укрепване на Източния фланг.

Заради зачестилите случаи с руски дронове в НАТО-вското въздушно пространство, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия разширява войната. Засега няма коментар на Москва.

Вражески дрон вдигна под тревога румънските военновъздушни сили. Напрежението в румънското въздушно пространство е станало вчера, малко след 18 часа местно време.

Заради руска атака близо до границата с Украйна, два изтребителя Ф-16 са били изпратени да наблюдават граничната зона. Малко по-късно те засекли руски дрон да навлиза в румънското въздушно пространство.

"В 18:23 ч. самолети Ф-16 засякоха дрон в националното въздушно пространство, който проследиха 20 км югозападно от Чилия Веке, където леталният апарат изчезна от радарите", коментира Министерството на отбраната на Румъния.

От румънското министерство на отбраната съобщиха, че пилотите на изтребителите са получили заповед да унищожат дрона, но те са преценили, че съществуват странични рискове, и за това не са открили огън.

В операцията, румънските изтребители са били подпомогнати от два германски самолета "Typhoon" от НАТО-вската военновъздушна база в Румъния. Те са патрулирали в румънското небе до 21:30 часа.

Независимо, че дронът не е прелетял над населени места и не е представлявал директна заплаха за населението, румънските власти призоваха хората в област Тулча да се скрият на безопасно място.

Румъния е втората страна от НАТО, която за последните 5 дни предупреждава, че руски дронове са нарушили въздушното й пространство. Заради бойни действия близо до украино-полската граница, снощи бяха вдигнати полски и НАТО-вски изтребители.

"Тези действия са с превантивен характер. Проверяваме нашите системи и записи дали е можело да има пресичане на нашето въздушно пространство", каза Яцек Горишевски, говорител на оперативното командване на полската армия.

Като превантивна мярка полските власти затвориха и гражданското летище в Люблин.

От 3 дни НАТО укрепва Източния си фланг с нова мисия, която трябва да противодейства на руски атаки. От Алианса съобщиха, че френски Рафал-и вече патрулират в полското небе. В Полша са изпратени и чешки хеликоптери за специални операции.

Американският държавен секретар Марко Рубио определи инцидента от сряда, при който 19 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, като недопустимо.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие. Няма съмнение, че дроновете са вдигнати умишлено", заяви Рубио.

Позицията на руското Министерство на отбраната е, че "Полша не е била на прицел". Украинският президент, обаче, отправи предупреждение към Европа.

"Това е предупреждение не само към поляците, но към всички в Европа. Руските дронове могат да покриват много по-големи разстояния", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Варшава и Букурещ смятат, че нарушаването на въздушните им пространства не е станало по грешка, а са провокация на Москва.