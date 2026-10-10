Трима души пострадаха при нападение с нож в университет във Варшава

21-годишна жена е арестувана във Варшава. Арестът последва днешната атака с нож в учебно заведение. Тя е третата за тази седмица.

При нападението трима души са ранени без опасност за живота в университет на улица „Минска“ в полската столица.

Вчера хиляди полицаи извършиха проверки в учебни заведения в цялата страна. 76 души са задържани – предимно младежи.

Към момента полицията не съобщава за връзка с двата инцидента по-рано тази седмица. Този четвъртък 15-годишен младеж уби пазач и рани двама учители в начално училище.