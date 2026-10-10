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Трима души пострадаха при нападение с нож в университет във Варшава

Христо Ценов от Христо Ценов
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Нападателят - 21-годишна жена, е задържана

Трето нападение с нож в учебно заведение в Полша
Снимка: БТА
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21-годишна жена е арестувана във Варшава. Арестът последва днешната атака с нож в учебно заведение. Тя е третата за тази седмица.

При нападението трима души са ранени без опасност за живота в университет на улица „Минска“ в полската столица.

Вчера хиляди полицаи извършиха проверки в учебни заведения в цялата страна. 76 души са задържани – предимно младежи.

Към момента полицията не съобщава за връзка с двата инцидента по-рано тази седмица. Този четвъртък 15-годишен младеж уби пазач и рани двама учители в начално училище.

#21-годишна жена #арестувана #нападение с нож #Варшава

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