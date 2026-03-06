В Исландия ще се проведе референдум за подновяване на преговорите за присъединяването към ЕС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Емилия Запартова
Допитването ще е на 29 август

Рейкявик
В Исландия ще се проведе референдум за подновяване на преговорите за присъединяването към Европейския съюз (ЕС). Допитването ще бъде на 29 август.

През 2013 година Рейкявик се отказа от продължилите четири години преговори с ЕС. Според проучвания обаче, повишаването на разходите за живот и войната в Украйна за възродили интереса на островната държава към членство в блока.

Повтарящите се заплахи на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия, разположена между Исландия и САЩ, също направиха въпроса за членството в ЕС по-належащ за северноатлантическата страна. В Исландия живеят почти 400 000 души.

Исландската външна министърка Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че решението на правителството по предложението за провеждане на референдума е било единодушно.

Резултатът от преговорите за членство в ЕС ще бъде предмет на втори референдум за присъединяване към блока.

