Валенсия с четвърта победа от началото на сезона

Валенсия прекъсна негативната си серия и спечели с 1:0 като гост срещу Хетафе в ранния двубой от 20-ия кръг на испанската Примера дивисион.

Единственото попадение реализира капитанът Хосе Гая в 84-ата минута след прецизна асистенция на Филип Угринич, с което "прилепите" сложиха край на шестте поредни мача без успех.

С победата Валенсия събра 20 точки и заема 17-ото място във временното класиране, докато Хетафе остава на 15-а позиция с точка повече, след като записа едва един успех в последните шест срещи.

По-късно тази вечер лидерът Барселона ще гостува на Реал Сосиедад, а Атлетико Мадрид посреща Алавес.