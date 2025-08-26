БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се...
Чете се за: 03:17 мин.
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи...
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
вдигнаха тревога изтребители нато заради руски разузнавателен самолет балтийско море
Слушай новината

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по тревога заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.


#руски разузнавателен самолет #балтийско море #НАТО #изтребители

Последвайте ни

ТОП 24

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
3
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
4
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
5
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
6
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европа

Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември
Чете се за: 00:45 мин.
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
Западен Лондон заживя в ритъма на карнавала Нотинг хил Западен Лондон заживя в ритъма на карнавала Нотинг хил
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ