ИЗВЕСТИЯ

Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

Водолази откриха катарамите на коланите, с които е било завързано загиналото 8-годишно дете в Несебър

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Откритите части са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата

Водолази претърсваха морето край Несебър, където 8-годишно дете падна от въздушен балон и загина. Те откриха катарамите на предпазните колани, с които детето е било завързано по време на парасейлинг.

Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата.
Трима души с повдигнати обвинения. Те са отговаряли за съоръжението.Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.

"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът - първо нашите хеликоптери до момента нямат първични мисии, като изключа тези в планината. Те транспортират пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа този хеликоптер?", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.

