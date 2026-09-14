Войната в Иран: Отложиха срещата в Оман за Ормузкия проток

Срещата, която днес трябваше да се проведе в Оман за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент.

В разговорите трябваше да се включат всички страни от Персийския залив. Според оманските власти отлагането е по настояване на една от страните участнички. Техеран продължава да настоява да има водеща роля в Ормузкия проток, включително да събира такси за преминаване. Оман обаче, който също има излаз на протока, не приема тази позиция. Районът продължава да е изключително опасен. Вчера там отново беше атакуван търговски кораб.