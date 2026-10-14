Войната в Украйна: В Киев е ударена енергийна инфраструктура, 600 хиляди души са без ток

Втора поредна вечер Русия атакува Украйна с балистични ракети, съобщава се и за жертва в различни точки на страната. В столицата Киев е ударена енергийна инфраструктура и 600 хиляди души са без ток. Според украинските власти не е получено предупреждение от западните съюзници за нападенията. Президентът Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам в Лондон. Очаква се Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Зеленски предложи и нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през следващите дни.

Поредица от експлозии разтърсиха Киев, след като руски ракети удариха украинската столица. Сериозни щети са нанесени на 9-етажен жилищен блок, избухнал е пожар.

Тетяна Балкарова, жителка на Киев: „Момчетата ни измъкнаха през прозореца. Спасиха ни всички - мен племенницата ми, снаха ми и едно малко дете. Слава Богу, че останахме живи.“

Според украинския президент Володимир Зеленски целта на атаките е била енергийна инфраструктура.

София Потапова, жителка на Киева: "Не остана възможност за преговори. Не мисля, че има надежда за бърз край. Стигам до извода, че Путин просто иска да води война.“

Зеленски съобщи за целенасочен удар срещу критична инфраструктура, която попада в обхвата на обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ударът беше напълно преднамерен и демонстративен по мащаба си – Русия никога досега не е проявявала толкова демонстративно неуважение към Съединените щати. Русия не смята изявленията на американския президент за достатъчно решителни."

Според Зеленски тази нощ Русия е изстреляла 39 балистични ракети и е извършила повече от 120 атаки с дрон, оставяйки 600 хиляди души без ток. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получава предупреждение от западните си съюзници, а според разузнавателна информация е вероятно да последват още удари. Във вечерното си видеобръщение Зеленски даде подробности за първото изненадващо нападение.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Обикновено такова предупреждение съществува и това е много важно, защото подпомага отбраната ни. Имаше пет балистични ракети и нашите въоръжени сили ги забелязаха няколко секунди преди удара. Именно затова казваме на нашите партньори, че сътрудничеството им ни дава възможност да спасим повече хора и да спрем руските убийства."

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украйна, въпреки натиска, който оказва върху Киев да спре атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи.

Снимки:БТА