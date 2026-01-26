Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър

Иманиуел Куикли записа 23 точки и 11 борби и поведе Торонто Раптърс към победа със 103:101 над лидера в НБА – Оклахома Сити Тъндър, в мач от неделната вечер. Ар Джи Барет добави 14 точки, а Скоти Барнс се отчете с дабъл-дабъл от 10 точки и 10 борби за Раптърс, които записаха четвърти пореден успех.

Шей Гилджъс-Александър бе най-резултатен за Оклахома с 24 точки при стрелба 8 от 11. Канадецът отбеляза поне 20 точки в 117-и пореден мач – втората най-дълга подобна серия в историята на НБА.

Лу Дорт реализира рекордните си за сезона 19 точки, Кенрич Уилямс добави 15, а Чет Холмгрен записа 11 точки и 10 борби за Тъндър.

Оклахома Сити посрещна Торонто след изненадваща домакинска загуба от Индиана Пейсърс в петък. Това беше едва третият случай през сезона, в който Тъндър губят два поредни мача, както и едва четвъртото им поражение у дома. Гостите бяха без титулярите Джейлън Уилямс и Айзея Хартенстайн, както и без ключовия резерва Айджей Мичъл заради контузии. По време на срещата гардът Кейсън Уолъс също напусна играта с болки в лявата слабина.

Торонто водеше с 64:60 на почивката и успя да ограничи Гилджъс-Александър до едва 9 точки. Звездата на Тъндър се активизира в третата част и даде аванс от 68:66 за Оклахома. Той вкара 12 точки в периода. Раптърс водеха със 101:99, когато Барнс блокира близък изстрел на 216-сантиметровия Холмгрен, а домакините овладяха борбата. Джамал Шийд пропусна два наказателни удара 13 секунди преди края, но Торонто взе борбата. Малко по-късно Куикли бе фаулиран и реализира два наказателни удара 8.2 секунди преди сирената, които осигуриха нужната преднина.

Гилджъс-Александър, настоящият MVP на лигата и известен с решаващите си изяви в края на мачовете, вкара само три точки в последната четвърт.