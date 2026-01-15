БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично е подбрал новото ръководство, съобщават от Ройтерс

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Според Ройтерс в списъка са представители на частния сектор и неправителствени организации

среща николай младенов израелския президент премиера нетаняху
Българският дипломат Николай Младенов лично е подбрал членовете на 14-членния комитет от палестински технократи, които трябва да поемат управлението на ивицата Газа. Това съобщава агенция Ройтерс, като се позовава на документ, с който се е сдобила.

Според агенцията, в списъка са представители на частния сектор и неправителствени организации, а начело ще застане Али Шаат - бивш палестински заместник-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони.

Очаква се Николай Младенов да бъде представителя на ръководения от Доналд Тръмп Съвет за мир, който ще бъде на терен в Газа.

Вчера съветникът на американския президент Стив Уиткоф обяви началото на втората фаза от мирния план за Газа, но не обяви официално никакви имена. Очаква се нови подробности за бъдещето на палестинската територия да станат известни другата седмица в Давос.

В рамките на втората фаза Израел трябва да изтегли войските си, а палестинската групировка Хамас да се разоръжи и да върне тялото на последния останал заложник. Предстои и възстановяване на опустошената от две години война Газа.

#Газа #Николай Младенов #преговори

