За първи път в медицинската история: Лекари спасиха бременна с разкъсана аорта и близнаците й

За първи път в медицинската история български лекари спасиха бременна с разкъсана аорта и близнаците й. Екипи на Националната кардиологична болнциа и "Майчин дом" 4 месеца се бориха за живота на 29-годишната жена и двете момчета. Те вече са си у дома, а бебетата носят имената на кардиолозите, които са ги спасили. В края на януари 29-годишната Десилава Ралчева от Златица е бременна в петия месец. Пътува до София за планиран преглед при гинеколог.

Десислава Ралчева: „Изведнъж получих внезапно липса на въздух силни болки в гърите и в гръбнака."

Жената споделила с гинеколога, че като бебе е претъпряла сърдечна операция. Изпратена е в спешното отделение на „Националната кардилогична болница“. Там за минути поставят диагноза - разкъсана аорта.

Десислава Ралчева: „Имаше седизна опасност и за трима ни." Д-р Александър Александров, началник на Отделението по инвазивна кардиология в МБАЛ НКБ: „И пред нас седеше огромна дилема, тъй като подобен случай няма описан. Смело взехме решение, че трябва да походим към процедура. Смъртността без тази процедура при двуплодна бременност на жена с дисекация е 100%. Тя нямаше да оцелее.“

Животоспасяващата операция трябвало да се извърши под рентгенов контрол. За да не облъчват бебетата спасят смъртоносно лекарите използвали улртразвук през хранопровода.

Проф. Иван Костов, директор на СБАЛАГ "Майчин Дом": „Трудно решение взехме с нашите колеги от „Майчин дом“ да не прекъсваме бремеността.“ Десислава Ралчева: „Около 2 месеца и половина аз бях под следене на кардиологичната болцница, както и на акушеро-гинеколгоичнаъта болница.“

В края на март Десислава ражда близнаци със секцио в „Националната кардиологична болница“.

Проф. Иван Костов, директор на СБАЛАГ "Майчин Дом": „Може би имаше около 40-50 лекари докато раждахме бебетата.“ Стефка Георгиева, неонатолог СБАЛАГ "Майчин дом": „След това реанимацията на новородените изискваше повече време, тъй като те се родиха в критично състояние.“

Близнаците прекарват около 2 месеца в неонатологията на "Майчин дом".

Десислава Ралчева: „Децата са кръстени на доктор Александър Александров и на доктор Боян Кунев. Те ни спасиха, те са нашите ангело-закрилници.“ Д-р Александър Александров, началник на Отделението по инвазивна кардиология в МБАЛ НКБ: „Затова сме станали лекари. Случаят е уникален за света няма друг описан такъв случай.“ Д-р Красимир Джинсов, директор на МБАЛ НКБ: „Този случай всъщност ни показа как медицината в България е на над световно ниво.“ Десислава Ралчева: „Това ми е трето спасяване.“

Боян и Александър вече са си у дома. А майка им се надява, че е като пораснат ще станат лекари.