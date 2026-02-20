Забравеното състезание в Кортина д‘Ампецо

Кортина д‘Ампецо има репутацията на един от най-популярните ски курорти. Не в Италия, в света. Но дори това райско кътче за любителите на белите спортове крие някои тъмни страници в историята си, с които едва ли се гордее. Или които поне не афишира, че изобщо някога са се случили.

Годината е 1941. Втората световна война е в разгара си. Но Кортина приема световно първенство по алпийски ски и северни дисциплини. Слалом, спускане, комбинация, ски-скокове, ски-бягане и военен патрул. Спорт, който е предшественик на биатлона. И тук започват сериозните полемики.

В събитието участват само страните от оста Рим - Берлин - Токио. Свои представители имат още окупираната Норвегия, неутралната Швейцария, Финландия, Югославия, България.

Днес в Кортина д‘Ампецо тук се провеждат състезанията по кърлинг. Само, че през 1941 на това място са именно алпийските ски, където може да се види и гигантски портрет на Бенито Мусолини. Съвсем очаквано, всички 18 медала от нова първенство в алпийските ски са спечелени от представители на Германия и Италия.

„Когато през 1940 игрите в Сапоро са отменени, това моментално се случва и с игрите в Кортина, насрочени за 1944. Но Мусолини решава, че няма пречки за организацията за такъв шампионат още през 1941. Това световно първенство е с ясната идея да пропагандира, точно както Хитлер прави през 1936. Италия иска да покаже, че е силна нация, че войната не може да спре Мусолини и точно както италианските спортисти ще надделеят над другите, точно така и Мусолини ще спечели войната“, коментира Макс Вергани, историк.

Медалистите приемат с охота отличията си, отправяйки характерния поздрав с високо вдигната дясна ръка. Кристал Кранц е звездата в женските ски със злато в комбинацията и спускането, както и сребро в слалома.

Години по-късно от ФИС отменят резултатите от това световно първенство и то сякаш никога не се е провеждало. Изчезва. В Италия и в Кортина д‘Ампецо не обичат особено много да си спомнят за въпросния шампионат. Медалите на Кранц са отнети и така тя завършва кариерата си с 15 отличия. Рекорд, който години по-късно е изравнен от Микаела Шифрин, спечелила тук олимпийска титла в слалома.

Много от участниците в това първенство имат злощастна съдба. Трикратният медалист при мъжете в алпийските дисциплини Йосеф Йеневайн загива само две години по-късно, когато самолетът му е свален над СССР през 1943. Нов световен ред в спорта не се установява. А световното първенство в Кортина от 1941 потъва в забвение.



