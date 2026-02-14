Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки

Задушница преди Месопустна неделя е. Почитаме паметта на починалите си близки. В храмовете в страната се отслужват заупокойни литургии. Посещават се гробовете, четат се молитви и се раздава за "Бог да прости".

Това е първата от трите Задушници през годината. Другата неделя - 22 февруари, е "Прошка", Сиропустна неделя или Сирни Заговезни, когато православните християни искат прошка за лошите си постъпки от близките си, поставят халва и млечни продукти на трапезата, защото на следващия ден започва Великият пост.

Като цяло от понеделник след Сирни Заговезни до Великден не се разрешава консумацията на месо, млечни продукти, яйца и риба, но в някои дни постът е по-строг и не се използва растителна мазнина.