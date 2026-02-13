Започва процесът срещу бившия зам.-кмет Никола Барбутов

В СГС ще се проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в съда през ноември 2025 г. Малко след това бившият зам.-кмет на София беше пуснат под домашен арест. Барбутов беше задържан в края на юни миналата година при акция на КПК в Столичната община.