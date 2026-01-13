533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе

Разследващите са работили по три случая
533 фалшиви банкноти в лева и евро за около 30 хиляди лева е разкрила полицията в Русе при 3 отделни случая, по които вече са образувани досъдебни производства.
При най-фрапантния от тях, 3 лица, на 18, 20 и 27 години, са се опитали да пласират 400 фалшиви банкноти от по 50 и 100 лева, и 100 евро. Те са задържани.
Полицията продължава разследването, с помощта на партньорски служби за установяване и на други замесени в схемата, съобщиха от Окръжна прокуратура в Русе.
Радослав Градев, окръжен прокурор на Русе: "Касае е се за банкноти, които са отпечатани на обикновена хартия. Изглеждат визуално много добре, на мастилeноструен принтер, изглеждат наистина много добре, но хартията е обикновена, няма шумолене по нея. Нямат защита. Опитват се да бъдат прокарани в малките населени места, където населението не е добре запознато с новата валута и все още има разплащане в лева."
Мирослав Маринов, говорител на Окръжна прокуратура: "Като в две лица са били установени от служителите на ОДМВР общо 300 банкноти, които са в различни номинални и купюри. Направени са от тях два опита да бъдат прокарани в обращение такива банкноти."