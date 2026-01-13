533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе

533 фалшиви банкноти в лева и евро за около 30 хиляди лева е разкрила полицията в Русе при 3 отделни случая, по които вече са образувани досъдебни производства.

При най-фрапантния от тях, 3 лица, на 18, 20 и 27 години, са се опитали да пласират 400 фалшиви банкноти от по 50 и 100 лева, и 100 евро. Те са задържани.

Полицията продължава разследването, с помощта на партньорски служби за установяване и на други замесени в схемата, съобщиха от Окръжна прокуратура в Русе.