8 000 бегачи ще се включат в софийския маратон

Осем хиляди бегачи ще стартират в Маратона на София. Най-масовото спортно събитие в България ще се проведе на 12 октомври.

Надпреварата, която ще стартира в 9:30 часа от площад „Александър 1“, ще премине през историческия център на София, след това по булевардите „Тодор Александров“ и „Царица Йоана“ до центъра на жилищния комплекс „Люлин“, след което отново бегачите ще се върнат в центъра на София, ще стигнат до началото на комплекс „Хаджи Димитър“ и след това отново се връщат на площад „Александър 1“.

„Около 6500 ще бъдат участниците в дисциплините 42, 21 и 10 км“, каза пред БНТ организаторът Анатоли Илиев. Очаква се и огромен интерес към старта на 5 км.

Българската национална телевизия ще излъчва на 12 октомври Маратона на София, като прякото предаване на БНТ 3 ще започне в 9 часа.



