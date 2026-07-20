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Абонатите на "Топлофикация" трябва да разполагат с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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чака ефир абонатите топлофикация разполагат уреди дистанционно отчитане края годината струва услугата
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Абонатите на „Топлофикация“ в цялата страна трябва да разполагат с уреди за дистанционно отчитане до края на годината. Това предвижда Законът за енергийната ефективност, като подмяната на топломери и водомери е за сметка на потребителите.

Най-малко 230 евро трябва да подготвят абонатите за подмяна на уредите, като при някои водомери е достатъчно да се добави радиомодул. 82-годишната Димитринка Гатева е успяла да задели сумата с цената на доста лишения.

Димитринка Гатева: "Те казват, че са наши и ние трябва да ги платим. Аз имам най-ниската пенсия, но си позволих, защото се налага."

Иван Иванов: "Няма накъде – щем, не щем, трябва. Ще се лишим от нещо друго, но трябва да се сменят. Няма как."

Бангеева: "Сега, които не сме сменили, се създава организация да мине така общо за целия блок. Ако направят отстъпка, ще е добре."

Очаква се с въвеждането на уредите с дистанционно отчитане потребителите да бъдат улеснени и да отпаднат споровете между съседи заради некоректно подадени данни.

Димитър Кюркчиев – управител на фирма за топлинно счетоводство: "Отпада възможността от посещения, отпада възможността от грешки, отпада възможността от грешни данни, подавани умишлено или не от даден абонат."

С приближаването на крайния срок се увеличава и търсенето на нови уреди, но понякога монтажите са невъзможни заради проблеми със спирателните кранове.

Димитър Кюркчиев – управител на фирма за топлинно счетоводство: "Този кран, ако не работи, ако не спира до край топлата вода, ние не можем да осъществим подмяната и отказваме поръчката, тъй като има опасност да наводним съседа."

Около 640 000 са абонатите на топлофикационните дружества в цялата страна. На тези, които не извършат подмяната в срок, по служебен път ще бъда начислявана консумация.

#уреди #до края на годината #дистанционно отчитане #топлофикация #водомери #топломери #новини в Метрото

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