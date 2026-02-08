Анатолий Замфиров: Добре, че имам здраво сърце

Анатолий Замфиров също не скри гордостта си от спечеления бронзов медал на Тервел в сноуборда от паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Бащата и личен треньор на Тервел и Малена коментира начина, по който неговият син спечели отличието, надделявайки над Тим Мастнак.

„Не е лошо, но можеше да бъде и малко по-добре. Нашата федерация - Българската федерация по ски, има световен шампион в алпийския сноуборд и олимпийски медалист. Никога не се е случвало подобно нещо, от зората на времето. За съжаление не можем да се похвалим, че имаме олимпийски шампион, но ако даде Господ, и това ще стане един ден“, започна той.

Бащата на Малена и Тервел призна, че е бил много притеснен през цялото състезание и особено при очакването на фотофиниша след малкия финал на състезанието в Ливиньо.

"Добре, че имам здраво сърце и издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен", каза с усмивка Замфиров.